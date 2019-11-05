***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa Genel Müdürlüğü DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamızın 04/11/2019 tarihli onayıyla, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek toplam nominal değeri 200.000.000 TL olan toplam 20.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası Borsamız kotuna alınmış olup, bir yıl süresince her tertibin satışından en az 2 iş günü önce gerekli belgeler ile birlikte yapılacak müracaat sonrası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796548BIST