***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu
05.11.2019 12:01
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )
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Türkçe
Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamızın 04/11/2019 tarihli onayıyla, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek toplam nominal değeri 200.000.000 TL olan toplam 20.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası Borsamız kotuna alınmış olup, bir yıl süresince her tertibin satışından en az 2 iş günü önce gerekli belgeler ile birlikte yapılacak müracaat sonrası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796548
BIST
13:23100.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,27
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
13:235,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7510
En Düşük
5,7179
13:236,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
13:23277,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 277,92
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,89
|27.788.107
|% 16,87
|
|QNBFL
|36,10
|5.316.093
|% 14,82
|
|BJKAS
|2,03
|108.535.155
|% 13,41
|
|DITAS
|9,23
|5.857.675
|% 12,84
|
|SANKO
|4,53
|15.079.735
|% 8,89
|
|DOKTA
|31,20
|199.622
|% -14,52
|
|TKURU
|8,63
|217.623
|% -9,92
|
|DENIZ
|21,50
|3.253.453
|% -6,52
|
|BMELK
|1,59
|123.640
|% -6,47
|
|OSMEN
|1,69
|12.915
|% -5,59
|
|THYAO
|11,89
|467.784.457
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,24
|240.790.328
|% -0,44
|
|EREGL
|6,84
|182.288.934
|% 2,24
|
|GARAN
|9,49
|161.335.011
|% 0,21
|
|FENER
|17,31
|139.194.115
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,24
|240.790.328
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,69
|98.709.487
|% 6,29
|
|BJKAS
|2,03
|108.535.155
|% 13,41
|
|THYAO
|11,89
|467.784.457
|% 0,51
|
|PETKM
|3,53
|138.696.547
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4252
|% 0,26
|
|Frank
|5,7762
|5,8110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5273
|1,5350
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-4,30
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|3,56
|
|Yarım
|885
|908
|1,72
|
|Çeyrek
|444
|454
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,66
|