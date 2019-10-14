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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

14.10.2019 13:17
GÜNCEL HABERLER

***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
İlgili İşlem Sırası
GRIUG.V
Sözleşme No
09FCF84100021995, 09FCF84100027919, 09FCF8410002199F, 09FCF8410002791A, 09FCF841000219A0, 09FCF84100027918, 09FCF841000219A3, 09FCF84100021BAC, 09FCF84100027917, 09FCF841000219A2, 09FCF84100021BAB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/10/2019
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




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