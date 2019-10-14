***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarKOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARIİlgili İşlem SırasıGRIUG.VSözleşme No09FCF84100021995, 09FCF84100027919, 09FCF8410002199F, 09FCF8410002791A, 09FCF841000219A0, 09FCF84100027918, 09FCF841000219A3, 09FCF84100021BAC, 09FCF84100027917, 09FCF841000219A2, 09FCF84100021BABİşlemin Gerçekleşme Tarihi14/10/2019İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792919BIST