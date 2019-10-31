***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.10.2019 12:01
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
İlgili İşlem Sırası
HBIFJ.V
Sözleşme No
09FF5C8100023C02 09FF5C8100023CEA 09FF5C8100023D3D 09FF5C8100023F47 09FF5C8100023F7D 09FF5C81000243EF 09FF5C81000244A1 09FF5C8100024502 09FF5C8100024756 09FF5C81000248E4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/10/2019
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795791
BIST
12:1499.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 417,21
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:145,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:146,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:14276,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,11
|Açılış
|: 276,21
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,36
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.409.643
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,62
|17.623.096
|% 17,39
|
|BOYP
|16,02
|3.011.389
|% 12,82
|
|DENIZ
|26,20
|24.972.229
|% 12,74
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,71
|10.763.225
|% -10,45
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.158.423
|% -4,66
|
|THYAO
|11,71
|217.160.933
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,00
|131.439.739
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|112.352.590
|% 1,22
|
|GARAN
|9,32
|104.026.009
|% 0,98
|
|FENER
|15,44
|83.940.452
|% 1,18
|
|ISFIN
|2,62
|77.988.217
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,27
|35.844.271
|% 9,48
|
|EKGYO
|1,21
|29.372.339
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,73
|17.365.354
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.693.356
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3802
|7,4172
|% 0,68
|
|Frank
|5,7710
|5,8058
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5198
|1,5274
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,17
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.854
|-1,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|3,22
|
|Yarım
|879
|902
|1,55
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,78
|60,78
|0,54
|