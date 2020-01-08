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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

08.01.2020 11:44
GÜNCEL HABERLER



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
IZIDH.V
Sözleşme No
0A0910820002CB96 0A0910820002C0DF 0A0910820002CB94 0A0910820002CB97 0A0910820002CB95
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/01/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808853


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 75,00 15.598.625 % 15,03  
ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.337.485 % 14,93  
HUBVC 19,03 73.730.217 % 12,01  
TIRE 5,62 241.293.808 % 11,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7742 7,8132 % -0,48  
Frank 6,0982 6,1349 % -0,46  
Riyal 1,5808 1,5888 % -0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 7,96  
Altın Gr. 302 302 -0,24  
Cumhuriyet 2.002 2.032 4,00  
Tam 1.993 2.043 4,13  
Yarım 963 988 2,00  
Çeyrek 483 494 1,00  
Gümüş.Ons 18,39 18,44 0,04  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 -0,01  
B. Petrol 68,50 68,50 0,23  
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