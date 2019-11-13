***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
13.11.2019 10:25
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
17.020.000
Adet
288
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/11/2019
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798587
BIST
11:48104.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 111,83
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:485,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0146
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:486,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:48270,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,41
|Açılış
|: 270,55
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,44
|11.548.310
|% 10,72
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|AYEN
|3,02
|45.808.822
|% 8,24
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.703.933
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|GARAN
|9,88
|153.065.445
|% 0,61
|
|PGSUS
|71,50
|135.880.352
|% 0,56
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,21
|48.648.146
|% -1,63
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|ADESE
|2,10
|67.590.633
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4117
|% -0,40
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.461
|1,72
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,37
|