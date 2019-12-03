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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

03.12.2019 14:23
GÜNCEL HABERLER



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
16.360.000
Adet
322
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/12/2019
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801476


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YUNSA 10,04 77.694.760 % 15,40  
SMART 8,10 123.405.413 % 14,08  
DERAS 3,32 55.055.393 % 13,70  
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Altın Ons 1.470 1.471 7,62  
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Tam 1.791 1.836 10,71  
Yarım 865 888 5,18  
Çeyrek 434 444 2,59  
Gümüş.Ons 16,99 17,02 0,10  
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