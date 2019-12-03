***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi04/11/2019Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)16.360.000Adet322İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih04/12/2019Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801476BIST