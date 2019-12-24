***ISMEN* *DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.12.2019 09:24
***ISMEN******DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, DBAGL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin (DSI) yaptığı, dayanakları DAX endeksi olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 24/25/26 Aralık 2019 tarihlerinde (3 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır. Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları DAX endeksi olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 24/25/26 Aralık 2019 tarihlerinde (3 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804909
BIST
11:31113.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.064,38
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:315,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:316,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:31285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.230.730
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|8,06
|27.610.832
|% 14,00
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,08
|30.834.312
|% -9,33
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|MTRYO
|6,90
|24.679
|% -6,76
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,93
|288.838.488
|% 1,09
|
|ISCTR
|6,26
|211.873.294
|% 1,13
|
|IPEKE
|8,20
|210.635.537
|% 4,33
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|SISE
|5,34
|177.236.892
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|157.223.896
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|86.348.636
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.307.249
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,64
|34.936.121
|% 8,47
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6692
|7,7076
|% -0,10
|
|Frank
|6,0310
|6,0673
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,04
|
|Altın Gr.
|285
|285
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,11
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