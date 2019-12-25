***ISMEN* *DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.12.2019 09:38
***ISMEN******DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, DBAGL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin (DSI) yaptığı, dayanakları DOW JONES IND. AVG, NASDAQ 100 ve SP 500 endeksleri olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 25 Aralık 2019 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır. Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları BRENT, ALTIN, GÜMÜŞ, EURO/USD, EURO/TRY ve USD/TRY olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 25 Aralık 2019 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805086
BIST
11:12113.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,47
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:125,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:126,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:12286,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,78
|Açılış
|: 286,48
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|RYSAS
|3,84
|6.202.338
|% 10,34
|
|QNBFB
|36,08
|30.422.425
|% 10,34
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKUR
|5,58
|6.244.687
|% -3,63
|
|KLNMA
|45,80
|11.368.606
|% -3,42
|
|THYAO
|14,00
|185.665.935
|% 0,07
|
|TMSN
|7,08
|144.153.732
|% 6,63
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|PETKM
|3,73
|111.092.242
|% -0,80
|
|ASELS
|19,62
|94.776.224
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|91.430.874
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,45
|64.642.514
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|47.258.125
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|IEYHO
|0,64
|20.046.777
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6806
|7,7191
|% 0,11
|
|Frank
|6,0272
|6,0636
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5771
|1,5850
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|