***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2019 18:16
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 5.005.609 8.851.915 62.346.550 1.753.763 90.642.341 156.975.157 681.877.659 293.914.044 975.791.703
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
15.849.281 -5.802.582 10.046.699 -675.347 9.371.352
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.582.679 7.000.000 129.392.478 -156.975.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.579.812 -3.013.486 -331.564 150.061.388 149.296.150 4.843.193 154.139.343
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-110.000.000 -110.000.000 -26.431.713 -136.431.713
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 7.585.421 21.687.710 82.929.229 8.753.763 103.900.673 150.061.388 731.220.508 271.650.177 1.002.870.685
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Transferler
21.014.634 25.000.000 175.694.675 -221.701.017 8.292 0 8.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.462.472 831.894 -920.408 290.908.121 289.987.713 30.732.150 320.719.863
Kar Payları
-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.781 13.020 162.179 -20.534 -2.556 2.912.911 3.058.239 -1.382.199 1.676.040
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 5.362.709 24.848.651 104.849.263 33.758.962 190.663.493 290.908.121 1.006.708.648 283.020.460 1.289.729.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
511.863.766 -833.871.800
Dönem Karı (Zararı)
324.357.348 166.226.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.072.587 358.304.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.805.996 12.722.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.160.876 398.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.160.876 398.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.047.997 -10.984.424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.047.997 -10.984.424
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.327 -1.045.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.651.157 334.869.792
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.651.157 334.869.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.275.282 396.386
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 1.275.282 396.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
82.512.295 42.271.810
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.302.393 -163.588
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.729.012 -20.160.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
211.477.675 -1.293.321.621
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
342.615.288 -717.057.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.786.300.580 -372.910.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.786.300.580 -372.910.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.852.751 -679.094.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.852.751 -679.094.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.144.054 -2.777.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.612.334.571 467.896.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.612.334.571 467.896.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.119.699 10.768.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.119.699 10.768.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -146.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -146.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
593.907.610 -768.790.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.505.999 627.599
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-79.537.845 -65.709.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.576.768 -5.927.444
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
873.188 -2.036.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.727.133 1.320.816
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.727.133 1.320.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.586.416 -6.256.776
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.448.986 -4.166.180
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.137.430 -2.090.596
Alınan Temettüler
1.409.327 1.045.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.301.626.152 -729.119.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.846.303.370 70.074.029.723
Kredilerden Nakit Girişleri
9.846.303.370 70.074.029.723
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.907.518.805 -71.340.341.478
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.907.518.805 -71.340.341.478
Ödenen Temettüler
-116.136.922 -136.431.713
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.808.141.494 -4.982.127.437
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9.694.071.884 4.982.270.453
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.204.185 673.480.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-795.339.154 -1.568.919.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.462.472 2.579.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-797.801.626 -1.566.339.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.256.367.835 3.871.732.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.458.566.209 2.305.392.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.470.834.123 3.260.526.205
Finansal Yatırımlar
7 514.946.378 758.591.597
Vadeli Mevduatlar
194.234.779
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
12.077.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
502.868.947 564.356.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
502.868.947 564.356.818
Ticari Alacaklar
9 3.468.674.199 1.682.373.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.737.365 7.228.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.453.936.834 1.675.145.306
Diğer Alacaklar
135.794.794 172.636.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 39.119.581 7.154.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
96.675.213 165.481.947
Türev Araçlar
120.835.982 156.278.927
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
120.835.982 156.278.927
Stoklar
80.041.981 64.897.927
Peşin Ödenmiş Giderler
8.458.693 8.019.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.458.693 8.019.208
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.552.669 62.641.404
Diğer Dönen Varlıklar
16.280.568 16.900.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.280.568 16.900.479
ARA TOPLAM
6.831.419.387 6.182.865.976
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11.372.699 12.042.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.842.792.086 6.194.908.164
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 60.779.935 57.207.768
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
19.149.252 16.254.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.630.683 40.952.890
Diğer Alacaklar
680.930 1.083.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
680.780 1.082.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 13.362.185 14.637.467
Maddi Duran Varlıklar
34.872.896 35.168.889
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.854.597 3.762.992
Taşıtlar
1.230.045 577.779
Mobilya ve Demirbaşlar
14.383.943 15.073.223
Özel Maliyetler
14.975.068 15.324.311
Diğer Maddi Duran Varlıklar
429.243 430.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
37.098.030
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.112.048 55.091.740
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Bilgisayar Yazılımları
8.965.965 10.262.607
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.552.236 6.235.286
Peşin Ödenmiş Giderler
2.572.349 249.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.572.349 249.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13.605.675 12.336.016
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.084.048 175.774.432
TOPLAM VARLIKLAR
7.057.876.134 6.370.682.596
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.237.780.461 3.342.129.139
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.257.462 50.211.514
Banka Kredileri
36.208.174 28.375.092
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.049.288 21.836.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.194.522.999 3.291.917.625
Banka Kredileri
463.917.493 129.170.227
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.458.198
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.589.786.948 1.662.914.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
128.360.360 1.499.832.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.989.368 23.769.850
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.375.371 17.451.725
Banka Kredileri
14.375.371 16.903.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
548.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.613.997 6.318.125
Banka Kredileri
12.613.997 6.266.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.329
Diğer Finansal Yükümlülükler
21.085.842 1.611.080
Ticari Borçlar
9 3.198.922.701 1.586.588.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.404.350 2.082.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.195.518.351 1.584.505.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.016.633 4.554.545
Diğer Borçlar
37.466.628 18.433.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.273.688 2.017.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.192.940 16.416.371
Türev Araçlar
82.449.698 112.128.647
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
112.128.647
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.634.992 2.275.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.984.814 28.018.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.566.078 24.300.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.418.736 3.718.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.124.907 13.133.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.124.907 13.133.630
ARA TOPLAM
5.668.456.044 5.132.642.873
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.668.456.044 5.132.642.873
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 69.359.913 127.869.163
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.980.059 64.270.654
Banka Kredileri
12.542.020 63.554.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.628.682 716.276
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
809.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
49.379.854 63.598.509
Banka Kredileri
27.668.112 63.598.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.443.360
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.382
Diğer Borçlar
298.436 590.442
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
361.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
298.436 228.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.398.713 10.856.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.398.713 10.856.658
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.391.826 8.506.777
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.242.094 5.124.270
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.242.094 5.124.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.690.982 152.947.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.768.147.026 5.285.590.183
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.006.708.648 805.284.982
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.317.449 1.324.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.211.360 31.666.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.362.709 7.812.161
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 24.848.651 23.854.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 104.849.263 83.855.163
Diğer Yedekler
16 33.758.962 8.761.518
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 190.663.493 102.976.315
Net Dönem Karı veya Zararı
290.908.121 221.701.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 283.020.460 279.807.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.289.729.108 1.085.092.413
TOPLAM KAYNAKLAR
7.057.876.134 6.370.682.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
123.441.293.355 35.778.318.555 21.540.962.259 10.803.047.885
Satışların Maliyeti
-122.697.047.653 -35.276.158.127 -21.297.818.385 -10.637.220.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
744.245.702 502.160.428 243.143.874 165.827.741
BRÜT KAR (ZARAR)
744.245.702 502.160.428 243.143.874 165.827.741
Genel Yönetim Giderleri
-229.065.442 -194.403.229 -70.756.900 -67.476.852
Pazarlama Giderleri
-82.295.241 -77.796.501 -27.471.103 -23.633.385
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.990.659 -5.234.335 -2.051.409 -2.054.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.573.267 17.828.400 5.601.135 4.997.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.371.877 -12.934.223 -1.132.447 -6.225.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
435.095.750 229.620.540 147.333.150 71.435.340
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -1.275.282 -396.386 3.247.675 1.827.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
433.820.468 229.224.154 150.580.825 73.262.829
Finansman Gelirleri
61.115.243 58.650.519 10.305.631 34.525.951
Finansman Giderleri
-88.066.068 -79.375.917 -33.920.373 -41.028.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
406.869.643 208.498.756 126.966.083 66.760.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-82.512.295 -42.271.810 -26.004.824 -12.143.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-79.498.557 -130.303.241 -24.831.094 -73.687.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.013.738 88.031.431 -1.173.730 61.543.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
324.357.348 166.226.946 100.961.259 54.616.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
324.357.348 166.226.946 100.961.259 54.616.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.449.227 16.165.558 13.241.587 9.744.997
Ana Ortaklık Payları
290.908.121 150.061.388 87.719.672 44.871.708
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.237.447 -394.470 -777.552 -196.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.546.809 -493.088 -971.940 -246.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
309.362 98.618 194.388 49.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
309.362 98.618 194.388 49.213
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.030.615 -11.693.132 -2.383.478 -9.763.654
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.854.219 -8.237.261 -2.014.739 -8.530.167
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
866.952 -3.637.758 -388.146 -1.298.407
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
866.952 -3.637.758 -388.146 -1.298.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.348 181.887 19.407 64.920
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.268.062 -12.087.602 -3.161.030 -9.960.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
319.089.286 154.139.344 97.800.229 44.656.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.732.151 4.843.194 12.205.324 -1.373.262
Ana Ortaklık Payları
288.357.135 149.296.150 85.594.905 46.029.462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796199
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