***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.302.324 5.005.609 8.851.915 62.346.550 1.753.763 90.642.341 156.975.157 681.877.659 293.914.044 975.791.703Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler15.849.281 -5.802.582 10.046.699 -675.347 9.371.352Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.582.679 7.000.000 129.392.478 -156.975.157 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.579.812 -3.013.486 -331.564 150.061.388 149.296.150 4.843.193 154.139.343Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-110.000.000 -110.000.000 -26.431.713 -136.431.713Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.302.324 7.585.421 21.687.710 82.929.229 8.753.763 103.900.673 150.061.388 731.220.508 271.650.177 1.002.870.685Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Transferler21.014.634 25.000.000 175.694.675 -221.701.017 8.292 0 8.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.462.472 831.894 -920.408 290.908.121 289.987.713 30.732.150 320.719.863Kar Payları-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.781 13.020 162.179 -20.534 -2.556 2.912.911 3.058.239 -1.382.199 1.676.040Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 5.362.709 24.848.651 104.849.263 33.758.962 190.663.493 290.908.121 1.006.708.648 283.020.460 1.289.729.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI511.863.766 -833.871.800Dönem Karı (Zararı)324.357.348 166.226.946Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.072.587 358.304.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.805.996 12.722.053Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.160.876 398.732Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.160.876 398.732Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.047.997 -10.984.424Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-31.047.997 -10.984.424Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-1.409.327 -1.045.176Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.651.157 334.869.792Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-25.651.157 334.869.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.275.282 396.386İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 1.275.282 396.386Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler82.512.295 42.271.810Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.302.393 -163.588Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17.729.012 -20.160.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler211.477.675 -1.293.321.621Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)342.615.288 -717.057.828Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.786.300.580 -372.910.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.786.300.580 -372.910.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.852.751 -679.094.442İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44.852.751 -679.094.442Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.144.054 -2.777.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.612.334.571 467.896.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.612.334.571 467.896.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.119.699 10.768.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.119.699 10.768.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -146.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -146.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları593.907.610 -768.790.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.505.999 627.599Vergi İadeleri (Ödemeleri)-79.537.845 -65.709.318YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.576.768 -5.927.444İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları873.188 -2.036.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.727.133 1.320.816Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.727.133 1.320.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.586.416 -6.256.776Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.448.986 -4.166.180Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.137.430 -2.090.596Alınan Temettüler1.409.327 1.045.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.301.626.152 -729.119.862Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.846.303.370 70.074.029.723Kredilerden Nakit Girişleri9.846.303.370 70.074.029.723Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.907.518.805 -71.340.341.478Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.907.518.805 -71.340.341.478Ödenen Temettüler-116.136.922 -136.431.713Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-9.808.141.494 -4.982.127.437Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri9.694.071.884 4.982.270.453Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.204.185 673.480.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-795.339.154 -1.568.919.106Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.462.472 2.579.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-797.801.626 -1.566.339.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.256.367.835 3.871.732.152DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.458.566.209 2.305.392.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.470.834.123 3.260.526.205Finansal Yatırımlar7 514.946.378 758.591.597Vadeli Mevduatlar194.234.779Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar12.077.431Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar502.868.947 564.356.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar502.868.947 564.356.818Ticari Alacaklar9 3.468.674.199 1.682.373.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 14.737.365 7.228.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.453.936.834 1.675.145.306Diğer Alacaklar135.794.794 172.636.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 39.119.581 7.154.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar96.675.213 165.481.947Türev Araçlar120.835.982 156.278.927Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar120.835.982 156.278.927Stoklar80.041.981 64.897.927Peşin Ödenmiş Giderler8.458.693 8.019.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.458.693 8.019.208Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15.552.669 62.641.404Diğer Dönen Varlıklar16.280.568 16.900.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.280.568 16.900.479ARA TOPLAM6.831.419.387 6.182.865.976Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11.372.699 12.042.188TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.842.792.086 6.194.908.164DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 60.779.935 57.207.768Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar19.149.252 16.254.878Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar41.630.683 40.952.890Diğer Alacaklar680.930 1.083.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar680.780 1.082.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 13.362.185 14.637.467Maddi Duran Varlıklar34.872.896 35.168.889Tesis, Makine ve Cihazlar3.854.597 3.762.992Taşıtlar1.230.045 577.779Mobilya ve Demirbaşlar14.383.943 15.073.223Özel Maliyetler14.975.068 15.324.311Diğer Maddi Duran Varlıklar429.243 430.584Kullanım Hakkı Varlıkları37.098.030Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.112.048 55.091.740Şerefiye11 38.593.847 38.593.847Bilgisayar Yazılımları8.965.965 10.262.607Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.552.236 6.235.286Peşin Ödenmiş Giderler2.572.349 249.439İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.572.349 249.439Ertelenmiş Vergi Varlığı13.605.675 12.336.016TOPLAM DURAN VARLIKLAR215.084.048 175.774.432TOPLAM VARLIKLAR7.057.876.134 6.370.682.596KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.237.780.461 3.342.129.139İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.257.462 50.211.514Banka Kredileri36.208.174 28.375.092Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7.049.288 21.836.422İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.194.522.999 3.291.917.625Banka Kredileri463.917.493 129.170.227Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.458.198İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.589.786.948 1.662.914.987Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar128.360.360 1.499.832.411Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.989.368 23.769.850İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.375.371 17.451.725Banka Kredileri14.375.371 16.903.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar548.082İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.613.997 6.318.125Banka Kredileri12.613.997 6.266.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.329Diğer Finansal Yükümlülükler21.085.842 1.611.080Ticari Borçlar9 3.198.922.701 1.586.588.130İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.404.350 2.082.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.195.518.351 1.584.505.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.016.633 4.554.545Diğer Borçlar37.466.628 18.433.508İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 1.273.688 2.017.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.192.940 16.416.371Türev Araçlar82.449.698 112.128.647Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar112.128.647Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.634.992 2.275.932Kısa Vadeli Karşılıklar25.984.814 28.018.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.566.078 24.300.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.418.736 3.718.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.124.907 13.133.630İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.124.907 13.133.630ARA TOPLAM5.668.456.044 5.132.642.873TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.668.456.044 5.132.642.873UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 69.359.913 127.869.163İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.980.059 64.270.654Banka Kredileri12.542.020 63.554.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.628.682 716.276Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar809.357İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar49.379.854 63.598.509Banka Kredileri27.668.112 63.598.509Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.443.360Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar268.382Diğer Borçlar298.436 590.442İlişkili Taraflara Diğer Borçlar361.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar298.436 228.586Uzun Vadeli Karşılıklar12.398.713 10.856.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.398.713 10.856.658Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.391.826 8.506.777Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.242.094 5.124.270İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.242.094 5.124.270TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.690.982 152.947.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.768.147.026 5.285.590.183ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.006.708.648 805.284.982Ödenmiş Sermaye16 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.317.449 1.324.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.211.360 31.666.739Yabancı Para Çevrim Farkları5.362.709 7.812.161Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 24.848.651 23.854.578Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 104.849.263 83.855.163Diğer Yedekler16 33.758.962 8.761.518Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 190.663.493 102.976.315Net Dönem Karı veya Zararı290.908.121 221.701.017Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 283.020.460 279.807.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.289.729.108 1.085.092.413TOPLAM KAYNAKLAR7.057.876.134 6.370.682.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat123.441.293.355 35.778.318.555 21.540.962.259 10.803.047.885Satışların Maliyeti-122.697.047.653 -35.276.158.127 -21.297.818.385 -10.637.220.144TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)744.245.702 502.160.428 243.143.874 165.827.741BRÜT KAR (ZARAR)744.245.702 502.160.428 243.143.874 165.827.741Genel Yönetim Giderleri-229.065.442 -194.403.229 -70.756.900 -67.476.852Pazarlama Giderleri-82.295.241 -77.796.501 -27.471.103 -23.633.385Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.990.659 -5.234.335 -2.051.409 -2.054.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.573.267 17.828.400 5.601.135 4.997.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.371.877 -12.934.223 -1.132.447 -6.225.220ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)435.095.750 229.620.540 147.333.150 71.435.340Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -1.275.282 -396.386 3.247.675 1.827.489FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)433.820.468 229.224.154 150.580.825 73.262.829Finansman Gelirleri61.115.243 58.650.519 10.305.631 34.525.951Finansman Giderleri-88.066.068 -79.375.917 -33.920.373 -41.028.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)406.869.643 208.498.756 126.966.083 66.760.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-82.512.295 -42.271.810 -26.004.824 -12.143.761Dönem Vergi (Gideri) Geliri-79.498.557 -130.303.241 -24.831.094 -73.687.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.013.738 88.031.431 -1.173.730 61.543.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)324.357.348 166.226.946 100.961.259 54.616.705DÖNEM KARI (ZARARI)324.357.348 166.226.946 100.961.259 54.616.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.449.227 16.165.558 13.241.587 9.744.997Ana Ortaklık Payları290.908.121 150.061.388 87.719.672 44.871.708Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.237.447 -394.470 -777.552 -196.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.546.809 -493.088 -971.940 -246.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler309.362 98.618 194.388 49.213Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri309.362 98.618 194.388 49.213Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.030.615 -11.693.132 -2.383.478 -9.763.654Yabancı Para Çevrim Farkları-4.854.219 -8.237.261 -2.014.739 -8.530.167Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)866.952 -3.637.758 -388.146 -1.298.407Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)866.952 -3.637.758 -388.146 -1.298.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-43.348 181.887 19.407 64.920DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.268.062 -12.087.602 -3.161.030 -9.960.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)319.089.286 154.139.344 97.800.229 44.656.200Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.732.151 4.843.194 12.205.324 -1.373.262Ana Ortaklık Payları288.357.135 149.296.150 85.594.905 46.029.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796199BIST