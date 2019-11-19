***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
19.11.2019 10:29
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 1.274.500.00 TL ihraç tavanlı Tahvil/Finansman Bonosu ve SPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir. ve 30.000.000 TL ihraç tavanlı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799596
BIST
12:52106.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 126,35
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:525,7221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:526,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:52269,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,84
|Açılış
|: 269,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,01
|11.004.726
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,74
|62.224.849
|% 9,79
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|YKGYO
|2,18
|10.946.300
|% -4,80
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|TIRE
|2,15
|25.690.156
|% -4,44
|
|BERA
|3,95
|12.415.588
|% -3,66
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|ASELS
|19,60
|349.947.579
|% 1,66
|
|TUPRS
|126,30
|241.457.505
|% 2,02
|
|GARAN
|10,21
|182.759.541
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,36
|131.194.191
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,38
|121.986.522
|% 1,47
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|TSKB
|1,01
|50.158.121
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3836
|7,4206
|% -0,37
|
|Frank
|5,7451
|5,7797
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
|