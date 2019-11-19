***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 1.274.500.00 TL ihraç tavanlı Tahvil/Finansman Bonosu ve SPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir. ve 30.000.000 TL ihraç tavanlı Yapılandırılmış Borçlanma Aracıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799596BIST