***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 1.900.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.10.2019Ek AçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 1.900.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 1.870.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 30.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.10.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795349BIST