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***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.01.2020 17:26
GÜNCEL HABERLER



***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 1.900.000.000.- TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812916


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MARTI 1,17 161.389.192 % 15,84  
GYHOL 14,77 6.147.311 % 14,94  
QNBFB 51,15 63.538.015 % 14,94  
DAGHL 4,16 10.751.780 % 14,92  
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Sterlin 7,6326 7,6709 % -0,03  
Frank 6,0695 6,1061 % 0,22  
Riyal 1,5611 1,5689 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 7,37  
Altın Gr. 293 294 0,94  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,97 18,00 0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 64,14 64,14 -0,35  
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