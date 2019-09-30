***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 200.000.000 TL itibari değerli 20.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 30.09.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789198BIST