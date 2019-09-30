***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
30.09.2019 14:43
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 200.000.000 TL itibari değerli 20.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 30.09.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789199
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