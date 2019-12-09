***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından kısa unvanı "İş Yatırım 9 Eylül Şubesi" olmak üzere İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza N10/41 Konak, İzmir adresinde yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802660BIST