***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 09:20
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"İş Yatırım 9 Eylül Şubesi" unvanıyla faaliyet göstermek üzere İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No 10/41 Konak, İzmir adresinde şube açılması başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805261
BIST
11:22114.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 844,55
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:225,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:226,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:22287,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,65
|Açılış
|: 287,17
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|41.447.634
|% -4,44
|
|GRNYO
|1,08
|5.824.327
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,78
|373.858.711
|% 7,69
|
|ASELS
|19,92
|252.758.622
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.474.007
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.763.958
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,52
|102.717.235
|% 2,79
|
|ISFIN
|3,78
|373.858.711
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,86
|41.447.634
|% -4,44
|
|TSKB
|1,16
|45.241.114
|% 1,75
|
|ALBRK
|1,46
|49.915.317
|% -0,68
|
|SISE
|5,38
|181.474.007
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6888
|7,7274
|% 0,23
|
|Frank
|6,0345
|6,0708
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,41
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,62
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,18
|