***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Yatırım Gaziantep Şubesi 13.01.2020 (Bugün) tarihinden itibaren Zeytinli Mahallesi 79006 Sokak, Koluman Apartmanı N3/19 Şehitkamil, Gaziantep adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811981BIST