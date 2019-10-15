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***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.10.2019 16:53
GÜNCEL HABERLER

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 140.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 140.320.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMDK1992
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.320.000

Ek Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 19.11.2019 vade sonu tarihli 140.320.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793325


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