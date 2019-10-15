***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 140.320.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 140.320.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.11.2019Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFISMDK1992Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.320.000Ek Açıklamalar2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 19.11.2019 vade sonu tarihli 140.320.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793325BIST