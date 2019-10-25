***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 25.10.2019 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 81.890.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 81.890.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFISMDE1941Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.890.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.10.2019Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 59 gün vadeli TRFISMDE1941 tanımlı borçlanma aracının 25.10.2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794786BIST