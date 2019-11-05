***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05.11.2019 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000İhra 28.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.11.2019Kayıt Tarihi 04.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 68 gün vadeli TRFISMDK1943 tanımlı borçlanma aracının 05.11.2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796647BIST