***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2019 17:26
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.11.2019 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000
İhra 28.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2019
Kayıt Tarihi 04.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 68 gün vadeli TRFISMDK1943 tanımlı borçlanma aracının 05.11.2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796647
BIST
18:00100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,47
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:005,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0166
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7557
En Düşük
5,7179
18:006,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:00275,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,05
|Açılış
|: 275,46
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,28
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,53
|3.204.974
|% 11,04
|
|HATEK
|5,59
|44.323.676
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.797.508
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.337.294
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|FENER
|16,73
|258.313.868
|% -1,59
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3793
|7,4163
|% 0,14
|
|Frank
|5,7693
|5,8041
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-19,01
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|
Seans Raporu
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