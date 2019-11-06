***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.11.2019 16:40
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 12.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 36
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 31,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0ISMD016H9
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000
Ek Açıklamalar
2.100.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 20.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç belgesi kapsamında 12.12.2019 vade sonu tarihli 1.500.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796955
BIST