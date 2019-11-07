***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 11.12.2019Vade (Gün Sayısı) 34Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD016I7Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000Ek Açıklamalar2.100.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 20.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç belgesi kapsamında 11.12.2019 vade sonu tarihli 1.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797217BIST