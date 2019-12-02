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***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2019 17:03
GÜNCEL HABERLER



***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 171.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 171.850.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD32011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi .300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 02.03.2020 vade sonu tarihli 171.850.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801314


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SANKO 8,28 42.326.341 % 18,79  
SMART 7,10 160.444.015 % 16,78  
BJKAS 3,34 432.490.408 % 14,78  
KLNMA 53,20 5.026.432 % 14,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4014 7,4386 % -0,17  
Frank 5,7607 5,7954 % 0,61  
Riyal 1,5273 1,5349 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.464 -2,85  
Altın Gr. 270 270 -0,86  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş.Ons 16,94 16,99 -0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,02  
B. Petrol 61,33 61,33 0,84  
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