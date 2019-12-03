***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.12.2019 16:22
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 21.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD32029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000
Ek Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.03.2020 vade sonu tarihli 21.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801524
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
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|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,3490
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,36
|Açılış
|: 273,57
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|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
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|
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|% -2,85
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
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|
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