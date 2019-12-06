***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 110.530.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.530.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.03.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD32045Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.530.000Ek Açıklamalar2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 05.03.2020 vade sonu tarihli 110.530.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802330BIST