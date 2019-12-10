***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 15.01.2020Vade (Gün Sayısı) 36Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 23,28Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD017A2Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar2.100.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 20.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç belgesi kapsamında 15.01.2020 vade sonu tarihli 1.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802820BIST