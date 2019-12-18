***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 18.12.2019 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 18.12.2019Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 26,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD016M9Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.12.2019Kayıt Tarihi 17.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 35 gün vadeli TR0ISMD016M9 tanımlı borçlanma aracının 18.12.2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804161BIST