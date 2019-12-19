***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.12.2019 15:59
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 105.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.100.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD42028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.100.000
Ek Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 17.04.2020 vade sonu tarihli 105.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804352
BIST
17:14110.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 254,67
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:145,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:146,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:14281,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 281,95
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|OYLUM
|5,29
|12.499.046
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|18.321.924
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,09
|7.130.376
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.869.022
|% -7,89
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|MAALT
|56,15
|1.705.520
|% -6,42
|
|GUSGR
|2,37
|116.301.274
|% -5,95
|
|THYAO
|13,76
|639.911.884
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|VESTL
|13,32
|296.437.285
|% 2,94
|
|ASELS
|19,27
|230.183.398
|% 0,26
|
|SISE
|5,15
|222.511.460
|% 0,78
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|142.528.299
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,54
|219.231.415
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,41
|136.774.266
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% -0,01
|
|Frank
|6,0371
|6,0735
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,72
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|0,10
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Seans Raporu
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