***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2019 15:58
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 6.810.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.810.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD22020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.810.000
Ek Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 21.02.2020 vade sonu tarihli 6.810.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804983
BIST
17:00113.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.128,43
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:005,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:006,6004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:00285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|
|ITTFH
|4,05
|91.871.213
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|846.761.946
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|487.505.029
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|396.276.321
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|362.211.551
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|255.959.993
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|257.083.177
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.222.540
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.226.888
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6789
|7,7174
|% 0,02
|
|Frank
|6,0345
|6,0709
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,72
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
Seans Raporu
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1082, 11 artarak (% 1.01 ) 107, 769
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