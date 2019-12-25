***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 29.01.2020Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 20,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD017M7Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2020Kayıt Tarihi 28.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2020Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç belgesi kapsamında 29.01.2020 vade sonu tarihli 2.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805164BIST