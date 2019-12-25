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***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.12.2019 16:30
GÜNCEL HABERLER



***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 29.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0ISMD017M7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2020
Kayıt Tarihi 28.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2020

Ek Açıklamalar
1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç belgesi kapsamında 29.01.2020 vade sonu tarihli 2.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805164


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 59,70 21.533.349 % 19,98  
RYSAS 4,13 17.482.309 % 18,68  
IHLAS 0,90 301.529.282 % 16,88  
RYGYO 4,67 72.116.299 % 16,17  
INFO 5,29 199.541 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6597 7,6981 % -0,17  
Frank 6,0314 6,0678 % -0,23  
Riyal 1,5786 1,5866 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 286 -0,54  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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