***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2020 16:46
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 122.900.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 122.900.000
İhracın Gerçekleşeceği TRFISMD52027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.900.000
Ek Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 2.300.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 14.05.2020 vade sonu tarihli 122.900.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809349
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0199
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0394
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05301,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,85
|Açılış
|: 301,04
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7857
|7,8247
|% -0,34
|
|Frank
|6,1093
|6,1462
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5818
|1,5897
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|-1,18
|