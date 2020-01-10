***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.220.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.220.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.04.2020Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD42077Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.220.000Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.274.500.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 07.04.2020 vade sonu tarihli 150.220.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811881BIST