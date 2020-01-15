***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2020 16:37
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.01.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 15.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 36
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 23,28
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0ISMD017A2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2020
Kayıt Tarihi 14.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 36 gün vadeli TR0ISMD017A2 tanımlı borçlanma aracının 15.01.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812861
BIST