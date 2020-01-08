***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.01.2020 17:54
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şubesi Şube Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:31 Kat:9 Seyhan ADANA Mesut Öztürk 322-355 97 00 322-355 97 01 02.03.2012
Ankara Şubesi Şube Tahran Caddesi, No: 3/8 06700 Kavaklıdere ANKARA Abdullah Akın Mimaroğlu 312-455 26 50 312-455 26 51 01.12.1998
Antalya Şubesi Şube Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100/101 Muratpaşa ANTALYA Cemil Erten Tosun 242-320 56 00 242-320 56 01 25.03.2014
Bursa Şubesi Şube Odunluk Mah. Akpınar Caddesi R Plaza No:21/10 Kat:3 Nilüfer, Bursa Mustafa Öner 224-294 80 00 224-294 80 01 16.02.2010
İzmir Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/4 Konak, İZMİR Ercan Okuyucu 232-488 90 00 232-488 90 01 01.12.1998
Kalamış Şubesi Şube Fener Kalamış Caddesi Tibas Belvü Sitesi A2 Blok Daire: 3 Fenerbahçe İSTANBUL Burak Kınalılar 216-542 72 00 216-542 72 01 14.12.2000
Levent Şubesi Şube İş Kuleleri Kule-2 Kat:4 4.Levent İSTANBUL Erdem Hızır 212-350 29 00 212-350 29 01 09.12.2009
Yeşilyurt Şube Şube Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Caddesi, No:8A/1 Bakırköy, İstanbul Gülay Yiğittürk Naycı 212-463 20 00 212-463 20 01 03.04.2008
Nişantaşı Şubesi Şube Harbiye Mahallesi, Bostan Sokak No: 10/2 Şişli, İstanbul Ayşen Güner 212-326 87 00 212-326 87 01 11.10.2007
Başkent Şubesi Şube Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri, No:2 A Blok Kat:13 Ofis No.43 Çankaya/Ankara Arife Öztürk 312-455 26 60 312-455 26 61 21.08.2017
Eskişehir Şube Şube Soho Plaza Hoşnudiye Mah.746 Sokak No:13/609-610 Tepebaşı, Eskişehir Çağdaş Serment 222-502 07 80 222-502 07 81 21.02.2018
Ataşehir Şubesi Şube Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Daire 36-37 Ataşehir, İstanbul Fırat Tığlı 216-665 46 00 216-665 46 01 20.04.2016
Maslak Şubesi Şube Büyükdere Caddesi No:243 Spine Tower Kat:10 Maslak Sarıyer İstanbul Serhan Demirağ 212-367 85 00 212-367 85 01 20.03.2009
Diyarbakır Şubesi Şube Fırat Mah. 507 Sok. Çeysa Serhat Plaza B Blok No:138/22 Kayapınar, Diyarbakır Ergün Kızıldemir 412-241 19 00 412-241 19 01 22.04.2019
Gaziantep Şubesi Şube İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. No:13 Kat 2 İç Kapı 55-56 Şehitkamil, Gaziantep Mehmet Çekiç 342-215 01 72 342-215 01 73 04.06.2018
Kayseri Şubesi Şube Ofisim Kayseri İş Mrk. Gevhernesibe Mah. Gür Sok.No:8/32 Kocasinan, Kayseri Hatice Güner 352-220 03 90 352-220 03 91 08.06.2018
Ege Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/41 Konak, İzmir Serhat Yetişen 232-488 90 90 232-488 90 91 03.09.2018
Anadolu Şubesi Şube Barbaros Mah. Tahran Cad. No:3/8 Çankaya, Ankara Hüsnü Serdar Akıner 312-455 26 90 312-455 26 91 26.12.2018
Güneşli Şubesi Şube Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli Sitesi No:19/7-11 Bağcılar, İstanbul Banu Berkök 212-987 22 00 212-987 22 01 10.01.2019
Taksim Şubesi Şube Kocatepe Mah.Lamartin Cad. Ofis Lamartin Apt. No:5/3 Beyoğlu, İstanbul Etem Deniz Kıyıcı 212-987 22 10 212-987 22 11 10.10.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809552
BIST