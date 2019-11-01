***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
01.11.2019 18:17
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2019
Karar Sayısı
2318
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun
Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Sayısı : 2318
Karar Tarihi : 01.11.2019
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar, Şirketimizin, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta, faaliyet raporu, faaliyetimizin gelişimini, performansını, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte finansal durumumuzu dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Kenan Ayvacı Erda Gerçek Refet Soykan Gürkaynak
Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796204
BIST