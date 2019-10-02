***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.10.2019 09:25
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789541
BIST
11:04104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,57
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.280
En Düşük
103.268
11:045,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7160
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|Önceki Kapanış
|: 5,6380
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5,7514
En Düşük
5,7122
11:046,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:04273,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,38
|Açılış
|: 273,51
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26