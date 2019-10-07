***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.10.2019 10:01
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790626
BIST
13:24104.750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.286,26
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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104.921
En Düşük
102.572
13:245,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0461
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,7584
En Düşük
5,7059
13:246,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,2850
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|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,3247
En Düşük
6,2643
13:24277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,26
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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278,95
En Düşük
276,10