***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.10.2019 08:57
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791179
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0080
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8472
En Düşük
5,8182
18:056,3983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4225
En Düşük
6,3938
18:05279,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,16
|Açılış
|: 279,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
280,81
En Düşük
279,27