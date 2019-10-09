***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.10.2019 09:08
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791749
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
0
En Düşük
0
18:055,8302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8450
En Düşük
5,8186
18:056,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4108
En Düşük
6,3744
18:05282,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 282,93
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72