***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.10.2019 09:17
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791978
BIST
10:0599.692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 43,22
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
99.692
10:055,8686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8796
En Düşük
5,8615
10:056,4726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4726
En Düşük
6,4447
10:05284,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 284,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63