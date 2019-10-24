***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.10.2019 09:12
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794457
BIST
09:55100.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 662,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
100.447
En Düşük
100.447
09:555,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
09:556,4122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
09:55275,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,87
|Açılış
|: 275,96
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4054
|7,4426
|% 0,29
|
|Frank
|5,7831
|5,8179
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|-0,62
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,90
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
|