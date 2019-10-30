***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.10.2019 09:50
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 28.10.2019 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 28 Ekim 2019 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 1 Kasım 2019 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795282
BIST
14:3399.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -345,68
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.510
En Düşük
98.504
14:335,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:336,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:33275,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,56
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|KLMSN
|13,20
|41.544.379
|% 12,72
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|SNPAM
|4,27
|3.215.879
|% 12,07
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,10
|6.291.178
|% -6,23
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|AKBNK
|7,03
|197.934.501
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.445.053
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|52.386.698
|% -1,64
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3624
|7,3993
|% 0,02
|
|Frank
|5,7483
|5,7829
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,59
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.862
|3,90
|
|Yarım
|878
|901
|1,89
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,42
|
Seans Raporu
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14:49XU100
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