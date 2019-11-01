***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2019 09:40
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.10.2019 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ekim 2019 vade tarihli DAX dayanak varlıklı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Kasım 2019 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796034
BIST
11:3998.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 68,09
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:395,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0217
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:396,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:39278,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,85
|22.585.248
|% 14,26
|
|ACSEL
|4,95
|10.764.806
|% 11,74
|
|KLMSN
|14,50
|13.954.452
|% 10,52
|
|MSGYO
|1,59
|20.693.143
|% 8,16
|
|IZTAR
|5,94
|5.472.899
|% 7,41
|
|METRO
|2,64
|18.081.177
|% -8,97
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YGYO
|0,45
|3.753.820
|% -6,25
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|BOYP
|15,05
|906.983
|% -5,82
|
|FENER
|16,46
|143.176.978
|% 3,52
|
|THYAO
|11,67
|139.570.483
|% 0,26
|
|EREGL
|6,57
|116.567.127
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,87
|105.306.266
|% 1,03
|
|GARAN
|9,24
|77.550.475
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,62
|39.164.027
|% 6,90
|
|ISFIN
|2,51
|73.553.598
|% -0,79
|
|MEPET
|1,87
|37.824.964
|% 2,19
|
|TTKOM
|5,87
|105.306.266
|% 1,03
|
|EREGL
|6,57
|116.567.127
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4070
|7,4441
|% 0,45
|
|Frank
|5,7888
|5,8237
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5235
|1,5311
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.515
|1,38
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|-0,06
|
Seans Raporu
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11:53ANELE
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11:51TACTR
Yüzde 8.01 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 807 adet işlem
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11:50ACSEL
Yüzde 11.29 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 847 adet işlem