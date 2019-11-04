***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.11.2019 09:10
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796275
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
0
En Düşük
0
18:055,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7077
En Düşük
5,6839
18:056,3638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3837
En Düşük
6,3538
18:05276,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,19
|Açılış
|: 276,71
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|11,96
|12.261.241
|% 0,00
|
|VESBE
|14,96
|3.619.462
|% 0,00
|
|QNBFB
|17,60
|7.878.128
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|33.690.535
|% 0,00
|
|KRDMB
|2,11
|1.168.495
|% 0,00
|
|KAREL
|11,96
|12.261.241
|% 0,00
|
|VESBE
|14,96
|3.619.462
|% 0,00
|
|QNBFB
|17,60
|7.878.128
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|33.690.535
|% 0,00
|
|KRDMB
|2,11
|1.168.495
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 0,00
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3393
|7,3761
|% -0,30
|
|Frank
|5,7475
|5,7821
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,62
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|-0,36
|