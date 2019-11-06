***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.11.2019 09:20
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796805
BIST
12:01100.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -25,78
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:015,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:016,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:01274,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,36
|22.939.376
|% 15,30
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.744.488
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,34
|223.795.139
|% 9,35
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|AFYON
|4,36
|12.966.636
|% -5,63
|
|DENIZ
|21,28
|1.682.221
|% -5,42
|
|ATAGY
|4,09
|52.958
|% -4,88
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|THYAO
|11,99
|456.720.101
|% 1,10
|
|BJKAS
|2,34
|223.795.139
|% 9,35
|
|ASELS
|18,55
|186.482.770
|% -1,80
|
|GSRAY
|1,78
|145.085.557
|% 3,49
|
|TTKOM
|6,41
|110.829.102
|% 2,56
|
|BJKAS
|2,34
|223.795.139
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,78
|145.085.557
|% 3,49
|
|THYAO
|11,99
|456.720.101
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,27
|82.437.127
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.744.488
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3931
|7,4302
|% 0,07
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5290
|1,5366
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|2,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,42
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.851
|-7,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,69
|
|Yarım
|877
|900
|-2,27
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,44
|62,44
|-0,52
|
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