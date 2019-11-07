***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.11.2019 09:28
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797122
BIST
10:38102.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.321,10
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.470
En Düşük
101.812
10:385,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:386,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:38274,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,34
|Açılış
|: 274,32
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,47
|6.173.494
|% 9,46
|
|BUCIM
|5,26
|7.285.308
|% 6,69
|
|IZMDC
|3,68
|4.298.826
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,57
|50.928.050
|% -10,29
|
|KLMSN
|16,73
|15.061.768
|% -7,06
|
|ERBOS
|22,36
|6.443.304
|% -6,05
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|DOKTA
|31,50
|10.709
|% -4,55
|
|THYAO
|12,10
|259.382.636
|% 1,34
|
|GARAN
|9,65
|93.963.056
|% 1,69
|
|PETKM
|3,63
|85.687.017
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,29
|54.818.992
|% 0,88
|
|TTKOM
|6,53
|53.466.211
|% 2,03
|
|ODAS
|1,57
|50.928.050
|% -10,29
|
|KRDMD
|2,29
|54.818.992
|% 0,88
|
|PETKM
|3,63
|85.687.017
|% 2,25
|
|THYAO
|12,10
|259.382.636
|% 1,34
|
|BJKAS
|2,17
|32.971.915
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3516
|7,3885
|% -0,24
|
|Frank
|5,7546
|5,7893
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5257
|1,5334
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-4,21
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|0,06
|
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