***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.11.2019 09:12
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798400
BIST
11:49103.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 696,81
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:495,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:496,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:49269,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,72
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,08
|8.907.605
|% 12,50
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|KLNMA
|39,44
|1.493.001
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|SELEC
|5,57
|4.462.958
|% -5,59
|
|HATEK
|5,42
|2.853.169
|% -4,91
|
|YATAS
|6,01
|13.949.703
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|219.999.116
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,20
|167.129.991
|% 3,18
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|KOZAA
|8,90
|102.300.344
|% 1,83
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,20
|60.135.164
|% 9,09
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4298
|% -0,07
|
|Frank
|5,7855
|5,8203
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,24
|