***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.11.2019 09:10
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798564
BIST
11:50104.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 127,64
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:505,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:506,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:50270,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,43
|11.708.255
|% 10,47
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|AYEN
|3,01
|46.204.393
|% 7,89
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.703.966
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,20
|530.899.798
|% -1,05
|
|KRDMD
|2,36
|202.469.590
|% 3,06
|
|GARAN
|9,88
|153.080.236
|% 0,61
|
|PGSUS
|71,40
|136.538.764
|% 0,42
|
|OZGYO
|1,38
|134.061.261
|% -0,72
|
|OZGYO
|1,38
|134.061.261
|% -0,72
|
|KRDMD
|2,36
|202.469.590
|% 3,06
|
|CEMAS
|1,20
|48.778.583
|% -2,44
|
|THYAO
|13,20
|530.899.798
|% -1,05
|
|ADESE
|2,10
|68.031.736
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3752
|7,4122
|% -0,39
|
|Frank
|5,7916
|5,8265
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|0,82
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,84
|61,84
|-0,22
|
Seans Raporu
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12:05TRGYO
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12:04XU030
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12:04XU100
Endeks 104, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 2, 980.00 milyon TL de
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12:03GLBMD
Yüzde 7.32 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 977 adet işlem
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12:02DERIM
Yüzde 10.72 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 832 adet işlem