***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.11.2019 18:02
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 288 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 14.11.2019 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798740
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0355
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7385
18:056,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0421
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3175
18:05270,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 270,37
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3537
|7,3906
|% -0,68
|
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,44
|62,44
|0,38
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 104, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 8, 663.00 milyon TL de
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17:58SNPAM
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 703 adet işlem
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17:57AVTUR
Yüzde 9.15 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 989, 223 adet işlem
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17:55DERIM
Yüzde 8.48 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 677 adet işlem