***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.11.2019 09:14
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799579
BIST
12:55106.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -28,35
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:555,7213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0182
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:556,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:55269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,86
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.800.524
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,02
|11.134.851
|% 11,36
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,75
|62.695.102
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,14
|25.848.254
|% -4,89
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|YKGYO
|2,19
|10.969.451
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.502.622
|% -3,66
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|ASELS
|19,58
|358.191.143
|% 1,56
|
|TUPRS
|126,30
|245.053.646
|% 2,02
|
|GARAN
|10,19
|183.819.596
|% 0,49
|
|PGSUS
|76,45
|175.534.532
|% -0,52
|
|HURGZ
|1,36
|131.664.688
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,39
|122.027.812
|% 2,21
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|2,35
|173.898.486
|% -1,26
|
|TSKB
|1,01
|50.237.918
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-7,66
|
|Yarım
|862
|884
|-3,71
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,53
|